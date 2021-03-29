29 марта 2021, 02:12
В «Роскосмосе» назвали выдумкой информацию об отставке Дмитрия Рогозина
Пресс-служба «Роскосмоса» опровергла информацию об уходе главы государственной корпорации Дмитрия Рогозина в отставку. Ранее об этом сообщили несколько Telegram-каналов
Фото: news.rambler.ru
Пресс-служба «Роскосмоса» опровергла информацию об уходе главы государственной корпорации Дмитрия Рогозина в отставку. Ранее об этом сообщили несколько Telegram-каналов.
В корпорации заверили, что Дмитрий Рогозин останется на своем посту, а сообщения о его увольнении являются «выдумкой», сообщает РИА Новости.
О скорой отставке Дмитрия Рогозина сообщили Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» и «Незыгарь». Их источники сообщили, что место Рогозина займет один из заместителей главы Минобороны РФ. Какой именно заместитель, не уточнялось.