Фонд «друга президента» получит 172 млн рублей на обслуживание олимпийских объектов в Сочи
Фонд «Талант и успех», учредителем которого является друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, получил из бюджета 172,4 млн рублей на обслуживание объектов Олимпийского парка в Сочи
Фонд «Талант и успех», учредителем которого является друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, получил из бюджета 172,4 млн рублей на обслуживание объектов Олимпийского парка в Сочи. Контракт рассчитан на текущий год.
Фонд Сергей Ролдугина, которого также называют «кошельком» президента, должен следить за состоянием объектов общей площадью 224 кв.м. Подрядчик должен заниматься поливом и стрижкой газона, работами по уходу за деревьями и клумбами с цветами, убирать мусор, содержать электросети и обслуживать системы чаши олимпийского огня, сообщает «МБХ медиа».
Контракт с фондом «друга Путина» заключен от лица Департамента городского хозяйства мэрии Сочи в рамках региональной программы «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса».
Напомним, что в 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей после утечки «Панамского архива» сообщил, что до 2015 года Сергей Ролдугин владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. Тогда же журналисты пришли к выводу, что виолончелист является «кошельком» Владимира Путина.