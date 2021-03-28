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28 марта 2021, 19:05

Российские врачи потребовали от ФСИН срочно оказать Алексею Навальному медпомощь

Более 20 врачей написали открытое письмо руководству ФСИН России и руководству страны с требованием предоставить необходимую медицинскую помощь Алексею Навальному, который находится в Покровской колонии

Российские врачи потребовали от ФСИН срочно оказать Алексею Навальному медпомощь
Фото: 7x7-journal.ru

Более 20 врачей написали открытое письмо руководству ФСИН России и руководству страны с требованием предоставить необходимую медицинскую помощь Алексею Навальному, который находится в Покровской колонии.

В письме, которое опубликовано в The Insider, говорится о том, что состояние здоровья политика известно из его официальных заявлений и писем, а также обращения его жены Юлии Навальной. Авторы обращения сообщили, что провели консультации с коллегами и пришли к выводу, что у Навального либо начались осложнения после отравления боевым ядом «Новичок» либо у него развились новые заболевания на фоне неоконченного реабилитационного периода.

«Без результатов МРТ и осмотра невозможно поставить диагноз, но мы опасаемся самого худшего. Оставление пациента в таком состоянии без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей», - пишут врачи.

В этой связи медики требуют от ФСИН оказать Навальному квалифицированную медицинскую помощь, а руководство страны просят повлиять на ведомство в этом вопросе.

Напомним, что сейчас Алексею Навальному отказывают в лечении, хотя он сообщил о сильных болях в спине и ноге, из-за чего он не может на нее опираться.

Власти Евросоюза, США и Великобритании потребовали от Кремля немедленно оказать медпомощь оппозиционеру и освободить его из колонии.

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