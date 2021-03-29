29 марта 2021, 01:08
В Волгограде сотрудники завода по переработке мусора нашли двух мертвых младенцев
В правоохранительных органах сообщили, что им уже удалось установить личности матерей погибших детей. По предварительным данным, оба малыша родились мертвыми, но их матери решили об этом не сообщать и избавились от тел
Фото: riamo.ru
В Волгограде сотрудники мусороперерабатывающего завода во время сортировки отходов обнаружили двух мертвых младенцев.
В правоохранительных органах сообщили, что им уже удалось установить личности матерей погибших детей. По предварительным данным, оба малыша родились мертвыми, но их матери решили об этом не сообщать и избавились от тел.
По данному факту сейчас проводится проверка.
Это уже не первый случай за последние несколько дней, когда сотрудники мусороперерабатывающих заводов находят среди бытовых отходов тела младенцев.
Так, 24 марта мертвый младенец был обнаружен во время сортировки мусора в городе Ливны Орловской области. 27 марта тело новорожденного нашли в отходах сотрудники завода по переработке мусора в подмосковном Егорьевске.