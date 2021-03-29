Во Владимирской области возбудили дело по факту растраты при реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту хищения 1,3 млн рублей при реализации национального проекта «Здравоохранение»
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту хищения 1,3 млн рублей при реализации национального проекта «Здравоохранение».
Фигуранткой дела о растрате в особо крупном размере стала экс-директор бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик» Татьяна Потапова.
По версии следствия, Татьяна Потапова во время строительства фельдшерско-акушерских пунктов заключила контракты с фирмами своих знакомых. При этом в контрактах были прописаны завышенные цены на работы. В некоторых случаях цены превышали среднерыночные в шесть раз.
Следствие оценило нанесенный ущерб в 1,3 млн рублей.
Уголовное дело также было возбуждено в отношении фирмы-контрагента.
Татьяна Потапова возглавляла ГБУ «Облстройзаказчик» с 2019 по 2021 год. Растрата бюджетных средств была совершена с октября по декабрь 2020 года.