29 марта 2021, 00:05
В России в конце марта заканчиваются «кредитные» послабления для граждан
В России в конце марта заканчивается срок послаблений, которые были введены Центробанком в рамках поддержки граждан и бизнеса в период действия жестких антикоронавирусных ограничений
Фото: Яндекс.Дзен
В России в конце марта заканчивается срок послаблений, которые были введены Центробанком в рамках поддержки граждан и бизнеса в период действия жестких антикоронавирусных ограничений.
Так, с 1 апреля банкам разрешается не следовать рекомендации регулятора удовлетворять просьбы граждан и предпринимателей о реструктуризации кредитов.
Также банки снова могут принудительно выселять должников из жилья, подлежащего взысканию, и начислять неустойку за просроченную задолженность, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса российские банки стали реже одобрять выдачу кредитов гражданам. По итогам 2020 года банки выдали только 33,9% кредитов от общего числа поданных заявок.