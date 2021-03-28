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28 марта 2021, 14:47

В Мурманской области приграничный поселок остался без тепла и воды из-за аварии в старом цеху «Норникеля»

Поселок Никель в Мурманской области, расположенный на границе России и Норвегии, остался без отопления и воды из-за аварии в цехе компании «Норильский никель»

В Мурманской области приграничный поселок остался без тепла и воды из-за аварии в старом цеху «Норникеля»
Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Поселок Никель в Мурманской области, расположенный на границе России и Норвегии, остался без отопления и воды из-за аварии в цехе компании «Норильский никель».

В управлении МЧС по Мурманской области сообщили, что в ночь на 28 марта в плавильном цехе «Норникеля» обрушилась 10-метровая эстакада, по которой проходит трубопровод, снабжавший поселок Никель водой. Из-за аварии без воды и отопления остались 135 жилых домов, больница, три школы и четыре детских садика. Всего в приграничном населенном пункте проживают 11 тысяч человек.

Администрация поселка сообщила, что воду будут подвозить из других населенных пунктов пока специалисты устраняют последствия аварии.

Плавильный цех ранее был градообразующим предприятием поселка Никель, но примерно три месяца назад его закрыли. В «Норникеле» объяснили закрытие предприятия стремлением сократить объем вредных выбросов в атмосферу. Однако эксперты заявили, что цех закрыли из-за ветхости здания, которое было построено еще в 1938 году и требовало капитального ремонта, сообщает «МБХ медиа».

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