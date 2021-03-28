Депутат Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента
Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента Владимира Путина. С такой инициативой парламентарий выступил в программе Владимира Соловьева
Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий предложил ужесточить наказание за оскорбление президента Владимира Путина. С такой инициативой парламентарий выступил в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».
Леонид Слуцкий прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что он считает Владимира Путина убийцей, и заявил, что глава Белого дома «оскорбил всю страну». В этой связи Госдума намерена «жестко» реагировать на такие оскорбления в адрес президента в будущем.
Слуцкий отметил, что президент «защищает всю страну», поэтому законодательство должно лучше защищать главу государства.
«Что касается оскорблений президента, я поднял определенные данные. Нам есть к чему стремиться: Бельгия — от 2 до 3 лет тюрьмы, Дания — от 3 до 4, Франция — штраф до 45 тыс. евро, Германия — от 3 месяцев до 5 лет, Испания — от полугода до 2 лет», - заявил депутат, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что в марте прошлого года в России был принят закон о наказании за «неуважение к власти», по которому граждан стали массово штрафовать за нелицеприятные комментарии в интернете о президенте, чиновниках и судьях.