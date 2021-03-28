Власти Крыма подготовили иски из-за водной блокады к трем гражданам Украины
Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в суд власти республики подадут на трех украинских граждан, которые неоднократно сами заявляли о своей причастности к организации водной блокады
Власти Крыма намерены предъявить иски трем гражданам Украины из-за водной блокады полуострова.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в суд власти республики подадут на трех украинских граждан, которые неоднократно сами заявляли о своей причастности к организации водной блокады. Блокаду власти Крыма квалифицируют как попытку «геноцида и физического уничтожения людей».
Иски будут предъявлены депутату Верховной Рады Украины Мустафу Джемилеву, а также бывшим депутатам Рефату Чубарову и Андрею Сенченко, сообщает РИА Новости. Сумма ущерба по этим искам составит 1,47 трлн рублей.
Напомним, что проблемы с водоснабжением в Крыму возникли после того, как в 2014 году власти Украины перекрыли идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80% потребностей полуострова в пресной воде. Ситуация с водой в регионе резко ухудшилась летом 2020 года из-за сильной засухи. Теперь вода в жилые дома подается с ограничениями.