Власти США и Великобритании потребовали оказать медпомощь Алексею Навальному
Госдепартамент США и МИД Великобритании потребовали от российских властей оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее пожаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие лечения
Госдепартамент США и МИД Великобритании потребовали от российских властей оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее пожаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие лечения.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в СМИ и соцсетях появляются «пугающие» сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в Покровской колонии.
«Мы призываем не ограничивать доступ к нему для адвокатов и оказать ему медицинскую помощь», - заявил американский чиновник.
В официальном Twitter МИД Великобритании опубликовано сообщение, в котором власти королевства выражают беспокойство состоянием здоровья оппозиционера. «Жизненно важно, чтобы он имел доступ к медицинской помощи», — отмечается в сообщении.
Британский МИД также в очередной раз призвал российские власти освободить Алексея Навального.