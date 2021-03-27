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27 марта 2021, 18:54

Власти США и Великобритании потребовали оказать медпомощь Алексею Навальному

Госдепартамент США и МИД Великобритании потребовали от российских властей оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее пожаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие лечения

Власти США и Великобритании потребовали оказать медпомощь Алексею Навальному
Фото: rtvi.com

Госдепартамент США и МИД Великобритании потребовали от российских властей оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее пожаловался на проблемы со здоровьем и отсутствие лечения.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в СМИ и соцсетях появляются «пугающие» сообщения об ухудшении здоровья Алексея Навального в Покровской колонии.

«Мы призываем не ограничивать доступ к нему для адвокатов и оказать ему медицинскую помощь», - заявил американский чиновник.

В официальном Twitter МИД Великобритании опубликовано сообщение, в котором власти королевства выражают беспокойство состоянием здоровья оппозиционера. «Жизненно важно, чтобы он имел доступ к медицинской помощи», — отмечается в сообщении.

Британский МИД также в очередной раз призвал российские власти освободить Алексея Навального.

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