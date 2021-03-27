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Экономика
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27 марта 2021, 11:08

Росреестр предложил частично разрешить оформлять в собственность участки возле воды

Росреестр выступил с предложением разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды. По предварительным подсчетам, бюджету Московской области это изменение будет приносить 4,5 млрд рублей ежегодно

Росреестр предложил частично разрешить оформлять в собственность участки возле воды
Фото: krov-torg.ru

Росреестр выступил с предложением разрешить передачу в частную собственность участков, расположенных у источников питьевой воды. По предварительным подсчетам, бюджету Московской области это изменение будет приносить 4,5 млрд рублей ежегодно.

Ведомство подготовило соответствующие поправки в Земельный кодекс, которые касаются земель во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Сейчас эти земли ограничены в обороте, поэтому их можно только арендовать, сообщает РБК.

В Росреестре отметили, что только в Подмосковье бюджет будет пополняться минимум на 4,5 млрд рублей каждый год за счет продажи участков у воды. В ведомстве также отметили, что подготовили законопроект о внесении поправок в Земельный кодекс как раз по просьбе властей Московской области.

В администрации Подмосковья заявили в свою очередь, что поправки разрешат гражданам и бизнесу оформить права на свою недвижимость и обеспечить поступления в бюджет в виде налоговых и неналоговых доходов. По данным властей, ограничения второго пояса распространяются сейчас на 35% земли в регионе.

Власти отмечают, что сейчас на неприватизированных участках у воды в основном располагаются ветхие жилые дома, старые животноводческие комплексы без современных систем очистки стоков и другие объекты, которые негативно воздействуют на водные объекты. При этом невозможность приватизировать эти участки провоцируют их дальнейшую деградацию.

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