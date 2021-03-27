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Экономика
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27 марта 2021, 01:26

Дочка «Ростеха» предложила новый вариант финансирования строительства МСЗ. Он оказался дороже на 100 млрд рублей

Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» - «РТ-Инвест» -предложило изменить схему финансирования мусоросжигательных заводов, после чего стоимость их строительства выросла с 789 млрд рублей до 898 млрд рублей

Дочка «Ростеха» предложила новый вариант финансирования строительства МСЗ. Он оказался дороже на 100 млрд рублей
Фото: kingisepp.ru

Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» - «РТ-Инвест» -предложило изменить схему финансирования мусоросжигательных заводов, после чего стоимость их строительства выросла с 789 млрд рублей до 898 млрд рублей. напомним, что «РТ-Инвест» планирует построить в России 25 заводов по сжиганию бытовых отходов.

Глава компании Андрей Шипелов сообщил РБК, что на рассмотрение государственных органов они направили более семи вариантов финансовой модели по строительству МСЗ. Итоговый доклад будет представлен кабинету министров 12 апреля.

Дочка «Ростеха» предлагает отменить договоры по предоставлению мощностей (ДПМ) - нерыночного тарифного механизма, призванного снизить инвестиционные риски генерирующих компаний. На практике использование ДПМ гарантирует потребление мощности, и накладывает на генерирующую компанию серьезные обязательства, так как их невыполнение наносит ущерб энергобезопасности страны.

Отказ от ДПС предполагает, что крупные промышленные потребители электроэнергии, которую будут вырабатывать МСЗ, должны заключать с заводами договоры, предусматривающие учет в цене на электроэнергию инвестиций в создание генерирующих мощностей.

Использование ДПМ обеспечивало бы предприятиям, которые занимаются сжиганием отходов, всего 100 млрд рублей в течение 35 лет в случае плановой выручки в объеме 3,3 трлн рублей. Потребители электроэнергии выступили против такого варианта, а в Минэнерго его назвали нецелесообразным. В итоге вице-премьеры Виктория Абрамченко и Александр Новак поручили изменить проект и отказаться от использования данного типа соглашений и экологического сбора.

При этом в случае отказа от ДПМ правительству придется выделить 75 млрд рублей в уставной капитал «Ростеха» или «Росатома» (смотря кто будет производить оборудование для МСЗ). Капитал проектной компании в этом случае вырастет до 65 млрд рублей. Варианты без увеличения уставного капитала предполагают получение 100 млрд рублей от возврата ДПМ.

«РТ-Инвест» также предлагает варианты с использованием полученных средств от расширенной ответственности производителя (РОП), предполагающий экосбор (его размер может достигнуть 45% от выручки). В компании подсчитали, что поступления от работы МСЗ в данном случае могут достигнуть 6,7 трлн рублей.

Два других варианта предполагают субсидирование строительства МСЗ из федерального бюджета в размере 36% (это примерно 311 млрд рублей) или выпуск «зеленых» облигаций на 250 млрд рублей, что компенсирует 28% затрат.

Руководство «РТ-Инвесте» заявляет, что отказ от ДПМ и экосбора могут привести к росту тарифа на обращение с бытовыми отходами для граждан и юридических лиц, а для того чтобы финансовая нагрузка на население не росла, необходимо государственное субсидирование.

Дочка «Ростеха» также предупредила, что отказ от строительства мусоросжигательных заводов приведет к тому, что на полигоны будет вывозиться более 50% от всех отходов, однако уже сейчас количество захороненного на свалках мусора достигло 95%.

Напомним, что «Ростех» и «Росатом» планируют вместо перерабатывающих заводов построить еще 25 мусоросжигательных заводов помимо тех, что уже возводятся в Татарстане и Московской области. Экологи и жители районов, рядом с которыми могут появиться МСЗ, выступают категорически против строительства таких предприятий. Противники МСЗ считают, что сжигание отходов негативно скажется на экологии и приведет к росту онкологических заболеваний.

Власти же не только выступают за строительство мусоросжигательных вместо мусороперерабатывающих заводов, но и хотят отменить обязательную экологическую экспертизу для таких объектов. Это позволит сократить ответственность государственных органов и бизнеса за ухудшение экологии в стране.

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