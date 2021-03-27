Авиакомпании попросили принять закон о применении наручников к буйным пассажирам
Данный законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента еще осенью 2018 года и был принят в первом чтении. В феврале текущего года депутаты рассмотрели документ во втором чтении, но на этом работа застопорилась
Российские авиакомпании обратились в Госдуму с призывом принять законопроект, который разрешит бортпроводникам надевать наручники на пассажиров-дебоширов.
Данный законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента еще осенью 2018 года и был принят в первом чтении. В феврале текущего года депутаты рассмотрели документ во втором чтении, но на этом работа застопорилась. Причиной задержки в принятии законопроекта о мерах против авиадебоширов называют позицию силовых ведомств в этом вопросе.
Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, куда входят все российские авиакомпании, Владимир Тасун в начале марта направил письмо в Министерство транспорта с просьбой как можно скорее принять закон об использовании наручников в отношении буйных пассажиров, которые угрожают безопасности полета. Глава ведомства и бывший директор «Аэрофлота» Виталий Савельев также выступил за принятие закона, однако Госдумы пока заняла выжидательную позицию.
«Ведомости» сообщают, что данный документ блокируют силовые ведомства, которые считают, что наделение членов экипажей самолетов правом надевать наручники на пассажиров может привести к «перегибам» и злоупотреблениям.
Отметим, что сейчас авиадебоширов наказывают в основном по статье «Хулиганство» уже по прилету в аэропорт. При этом у авиакомпаний есть право внести буйного пассажира в «черный список» и отказать ему в дальнейшем обслуживании.