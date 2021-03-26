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26 марта 2021, 21:34

Врио главы Пензенской области стал сенатор и выпускник «школы губернаторов» Олег Мельниченко

Президент Владимир Путин назначил врио главы Пензенской области в связи с увольнением губернатора Ивана Белозерцева, который был арестован по делу о получении многомиллионной взятки

Врио главы Пензенской области стал сенатор и выпускник «школы губернаторов» Олег Мельниченко
Фото: zspo.ru

Президент Владимир Путин назначил врио главы Пензенской области в связи с увольнением губернатора Ивана Белозерцева, который был арестован по делу о получении многомиллионной взятки.

До выборов нового губернатора руководить регионом будет член Совета Федерации Олег Мельниченко.

Напомним, что прежний глава Пензенской области Иван Белозерцев был отправлен в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сейчас чиновник находится под арестом по обвинению в получении взятки в размере 30 млн рублей от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги в замен на содействие в получении государственных контрактов.

Олег Мельниченко до прихода в Совет Федерации занимал должность заместителя полпреда президента в Приволжском федеральном округе и был депутатом Законодательного Собрания Пензенской области.

Г-н Мельниченко является выпускником так называемой «школы губернаторов» - президентского кадрового резерва.

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