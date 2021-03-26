В Вологде старшеклассника оштрафовали за участие в протестной акции и вынудили уйти из школы
В Вологде ученика 10-го класса оштрафовали на 30 тысяч рублей за участие в протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января и публикации в интернете видео в защиту оппозиционера, а затем вынудили уйти из школы
В Вологде ученика 10-го класса оштрафовали на 30 тысяч рублей за участие в протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января и публикации в интернете видео в защиту оппозиционера, а затем вынудили уйти из школы.
Адвокат подростка Сергей Тихонов рассказал «Новой газете», что вологодская комиссия по делам несовершеннолетних признала старшеклассника организатором протестной акции из-за того, что он опубликовал в соцсети ролик по итогам акции в поддержку Навального, которая состоялась 23 января. Полицейские сочли этот ролик призывом к участию в следующем митинге 31 января.
Кроме того, подростка признали виновным в участии в несогласованной акции 31 января в Вологде. В тот день школьника задержали в центре города, но к тому времени митинг уже закончился.
Адвокат сообщил, что после этого старшеклассника вынудили уйти из школы. Администрация учебного заведения оказывала на подростка сильное давление, поэтому он забрал свои документы.
Сергей Тихонов также добавил, что именно руководство школы сообщило в полицию о том, что в аккаунте подростка опубликовано видео в поддержку Алексея Навального.