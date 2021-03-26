«Аэрофлот» пожаловался в Госдуму на неприличное поведение депутата Антона Гетты во время полета
Инцидент произошел 11 марта на рейсе Москва - Казань. Во время полета депутат Гетта вместе с другим пассажиром бизнес-класса громко разговаривали, постоянно перемещались по салону и мешали работе бортпроводников
Авиакомпания «Аэрофлот» пожаловалась в Госдуму на депутата от «Единой России» Антона Гетту, который устроил дебош на борту самолета.
Инцидент произошел 11 марта на рейсе Москва - Казань. Во время полета депутат Гетта вместе с другим пассажиром бизнес-класса громко разговаривали, постоянно перемещались по салону и мешали работе бортпроводников.
Работники кабинного экипажа сделали VIP-пассажирам замечание, но ответили, что «сами решат, как им разговаривать». После этого депутат и его попутчик «ежеминутно нажимали кнопки вызова бортпроводника, требуя новых порций алкоголя».
В жалобе «Аэрофлота» также говорится, что единоросс проигнорировал требование бортпроводников надеть защитную маску и застигнуть ремень безопасности. По прилету в Казань пассажиров передали сотрудникам полиции, сообщает портал Life.
Помощник депутат Антона Гетты пообещал позже прокомментировать жалобу «Аэрофлота». В Госдуме обращение перевозчика пока также не прокомментировали.