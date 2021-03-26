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Общество
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26 марта 2021, 16:07

Евросоюз потребовал предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь в колонии

Евросоюз выразил беспокойство по поводу состояния здоровья Алексея Навального, который находится в исправительной колонии №5 города Покров Владимирской области. Представители организации в очередной раз потребовали немедленного освобождения политика из тюрьмы

Евросоюз потребовал предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь в колонии
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Евросоюз выразил беспокойство по поводу состояния здоровья Алексея Навального, который находится в исправительной колонии №5 города Покров Владимирской области. Представители организации в очередной раз потребовали немедленного освобождения политика из тюрьмы.

Представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что они продолжают призывать Россию к «немедленному и безусловному освобождению» Алексея Навального, а также расследованию обстоятельств его отравления «Новичком».

«Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов», - заявила г-жа Масралли, слова которой приводит «МБХ медиа».

Между тем, уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романовав ответ на жалобу о состоянии здоровья Алексея Навального в покровской колонии заявила, что посетит исправительное учреждение в плановом порядке, то есть не раньше июня. Омбудсмен заявила, что «оснований для внепланового посещения колонии нет».

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не следят за состоянием здоровья оппозиционера.

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