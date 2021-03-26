Евросоюз потребовал предоставить Алексею Навальному медицинскую помощь в колонии
Евросоюз выразил беспокойство по поводу состояния здоровья Алексея Навального, который находится в исправительной колонии №5 города Покров Владимирской области. Представители организации в очередной раз потребовали немедленного освобождения политика из тюрьмы
Евросоюз выразил беспокойство по поводу состояния здоровья Алексея Навального, который находится в исправительной колонии №5 города Покров Владимирской области. Представители организации в очередной раз потребовали немедленного освобождения политика из тюрьмы.
Представитель Внешнеполитической службы ЕС Набиля Масралли заявила, что они продолжают призывать Россию к «немедленному и безусловному освобождению» Алексея Навального, а также расследованию обстоятельств его отравления «Новичком».
«Тревожные сообщения об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального в колонии. Российские власти должны предоставить Навальному доступ к медицинской помощи, допустить к нему адвокатов», - заявила г-жа Масралли, слова которой приводит «МБХ медиа».
Между тем, уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романовав ответ на жалобу о состоянии здоровья Алексея Навального в покровской колонии заявила, что посетит исправительное учреждение в плановом порядке, то есть не раньше июня. Омбудсмен заявила, что «оснований для внепланового посещения колонии нет».
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не следят за состоянием здоровья оппозиционера.