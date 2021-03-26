26 марта 2021, 15:52
В Швейцарии после вакцинации от коронавируса скончались 37 пожилых граждан
Все смерти наступили спустя некоторое время посте прививки против COVID-19. Швейцарские власти утверждают, что медики проверили каждый случай, но прямой связи между насупившей смертью и вакцинацией не выявили
Фото: likeni.ru
В Швейцарии после вакцинации против коронавируса скончались 37 человек. Такие данные приводятся на сайте правительства в отчете о ходе прививочной кампании.
Все смерти наступили спустя некоторое время посте прививки против COVID-19. Швейцарские власти утверждают, что медики проверили каждый случай, но прямой связи между насупившей смертью и вакцинацией не выявили.
Средний возраст умерших пациентов составил 84 года, а многие из них имели ряд серьезных заболеваний.
Власти заверили, что все эти смерти происходили независимо от вакцинации и были следствием болезней сердца, дыхательной системы или же инфекций.