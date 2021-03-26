СКР по Татарстану возбудил уголовное дело против Минздрава региона из-за отсутствия лекарств для детей со СМА
Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении Минздрава региона из-за проблем с лекарственным обеспечением детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия
Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении Минздрава региона из-за проблем с лекарственным обеспечением детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА). Потерпевшими по делу признаны семеро детей.
Мать одного из потерпевших Алсу Галиуллина из города Арска рассказала Znak.com, что сотрудники регионального управления ФССП неоднократно пытались добиться исполнения чиновниками решения судов по лекарственному обеспечению детей с СМА лекарствами и несколько раз штрафовали Минздрав, но необходимыми препаратами маленьких пациентов так и не обеспечили.
Родители детей отметили, что расследование было взято на контроль центральным аппаратом Следственного комитета, после того, как на эту проблему обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин. Соответствующее поручение следователям было дано после инцидента в Красноярском крае, когда отец умершего мальчика с диагнозом СМА вышел зданию правительства региона с пустой детской инвалидной коляской и портретом ребенка с подписью «Кто ответит за смерть моего сына?».
Глава благотворительного фонда «Помощь семьям СМА» Александр Курмышкин, рассказал, что в июле и ноябре 2020 года прокуратура направляла главе Татарстана Рустаму Минниханову требования выделить Минздраву дополнительные деньги на закупку лекарства «Спинраза» для пациентов с СМА, однако эти требования были проигнорированы. В этой связи было принято решение о возбуждении против чиновников уголовного дела.