МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
Ведомство предлагает изменить последнюю страницу паспорта и добавить в памятку напоминание о том, что гражданин ставит на его второй странице личную подпись
МВД России подготовило законопроект, который вносит изменения во внутренние паспорта.
Ведомство предлагает изменить последнюю страницу паспорта и добавить в памятку напоминание о том, что гражданин ставит на его второй странице личную подпись. Также в памятке будет указано, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.
Помимо этого, МВД предлагает изменить срок действия паспорта после его истечения. Так, документ будет считаться недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.
Авторы инициативы отметили, что такие напоминания позволят россиянам избегать временного ограничения своих прав, например, отсутствия возможности зарегистрироваться на портале госуслуг для подачи заявления о замене паспорта или получения банковских услуг.