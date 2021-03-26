В интернете появился фейковый сайт популярной соцсети TikTok
В интернете появился фейковый сайт, который имитирует популярную социальную сеть TikTok. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такие сайты могут использоваться с целью похищения персональных данных интернет-пользователей
В интернете появился фейковый сайт, который имитирует популярную социальную сеть TikTok. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такие сайты могут использоваться с целью похищения персональных данных интернет-пользователей.
Сайт на русском языке имитирует «бизнес-версию» TikTok, а на его заглавной странице пользователям предлагается ввести логин и пароль для страницы или же зарегистрироваться, сообщает «КоммерсантЪ».
Аналитик компании Infosecurity a Softline Company Александр Вураско пояснил, что мошенники рассылают блогерам предложение установить «бизнес-версию» соцсети TikTok, которая якобы предусматривает возможность монетизации просмотров. После ввода личных данных этот сайт перенаправляет пользователей на официальное приложение TikTok .
Такая схема кражи данных пользователей широко распространена, однако ныне очень популярная соцсеть TikTok в ней замечена впервые.