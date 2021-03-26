Правозащитник Андрей Бабушкин потребовал от ФСИН направить Алексея Навального в стационар
Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин направил обращения во ФСИН и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой направить политика Алексея Навального в стационар для обследования и лечения
Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин направил обращения во ФСИН и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой направить политика Алексея Навального в стационар для обследования и лечения. Ранее супруга и адвокаты оппозиционера сообщили о серьезном ухудшении его здоровья в покровской колонии.
Андрей Бабушкин рассказал «МБХ медиа», что к Алексею Навальному сотрудники ИК-5 не пускают лечащего врача и его отказываются направлять в больницу с сильными болями в спине и ноге. Сейчас политик по-прежнему находится в отряде, а необходимая медицинская помощь ему не оказывается.
«Также про профилактический учет - что каждые два часа проверяют его явку. Это проверяется таким образом, что ему не дают нормально спать», - добавил правозащитник. Напомним, что Навальному в колонии был присвоен статус «склонен к побегу», из-за чего политика за ночь будят по восемь раз, лишая нормального сна.
Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия содержания в исправительной колонии обусловлены «поддержанием дисциплины и порядка». Таким образом он прокомментировал жалобы адвокатов оппозиционера на условия в покровской тюрьме.