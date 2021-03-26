Меню
Политика
Белоруссия больше не «Белая Россия»
26 марта 2021, 13:55

«Единая Россия» придумала стратегию борьбы с «Умным голосованием» Алексея Навального

«Создание зеркального сайта „Умного голосования“, выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в „цирк“, радикализация и маргинализация их требований», - говорится в предвыборной стратегии московских единороссов.

«Единая Россия» придумала стратегию борьбы с «Умным голосованием» Алексея Навального
Фото: fishki.net

«Единая Россия», электоральный рейтинг которой продолжает падать, намерена бороться с проектом Алексея Навального и его команды «Умное голосование».

«Медуза» со ссылкой на стратегию московского отделения партии власти сообщает, что «ЕР» намерена создать обманные сайты и ботов «Умный голос» в расчете не невнимательных избирателей. Также партия власти планирует провоцировать раскол в оппозиционных партиях, устраивать «межпартийные конфликты» и превращать «мероприятия оппозиции в цирк».

«Создание зеркального сайта „Умного голосования“, выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в „цирк“, радикализация и маргинализация их требований», - говорится в предвыборной стратегии московских единороссов.

Специально для «подневольных» сотрудников бюджетных организаций, который регулярно принуждают к участию в голосованиях и различных провластных акциях, будет создан проект «Полный вперед». Цель этого проекта – контроль за их явкой на выборах в Госдуму.

В «Единой России» рассчитывают, что все перечисленные меры помогут им набрать на сентябрьских выборах не менее 40% голосов столичных избирателей при явке не менее 35%.

Материалы по теме
Красноярское отделение «Единой России» провело мероприятие под сербским флагом вместо российского
Владимир Путин не будет возглавлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму
«Единая Россия» поручила своим депутатам публично осудить слова Джо Байдена о Владимире Путине
Сейчас на главной
Российские туркомпании задолжали клиентам 16 млрд рублей из-за пандемии
туризм
Российские туркомпании задолжали клиентам 16 млрд рублей из-за пандемии
Треть туристических агентств прекратят работу из-за кризиса на рынке, вызванного закрытием границ и карантинными ограничениями. Остальные компании в спящем режиме
Президент Франции обвинил Россию и Китай в развязывании новой мировой войны
вакцина от коронавируса
Президент Франции обвинил Россию и Китай в развязывании новой мировой войны
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о разворачивании мировой войны нового типа. Суть этой войны состоит в завоевании влияния с помощью вакцин против коронавируса
«Действовали вежливо и корректно»
акции протеста
«Действовали вежливо и корректно»
Следственный комитет по Рязанской области отказался возбуждать уголовное дело против бойцов ОМОНа, которые во время протестного митинга 31 января в поддержку Алексея Навального избили местного жителя Алексея Борисова
Авторская колонка
О конфликте интересов
Бывший сенатор и бывший мультимиллионер Борис Шпигель, арестованный за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что несколько месяцев назад ему поступило предложение от некоего полковника ФСБ переписать на того половину семейного бизнеса
Авдерин Валерий
Глава СПЧ осудил сотрудников ФСИН за отказ в предоставлении медпомощи Алексею Навальному
Алексей Навальный
Глава СПЧ осудил сотрудников ФСИН за отказ в предоставлении медпомощи Алексею Навальному
Валерий Фадеев осудил действия сотрудников покровской исправительной колонии №5, которые отказывают оппозиционеру Алексею Навальному в получении медицинской помощи
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами
авиасообщение
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о возобновлении с 1 апреля авиационного сообщения с шестью иностранными государствами - Германия, Венесуэла, Сирия, Шри-Ланка, Узбекистан и Таджикистан
Переболевшие коронавирусом россияне массово жалуются на неврологические нарушения
коронавирус
Переболевшие коронавирусом россияне массово жалуются на неврологические нарушения
Среди неврологических проявлений переболевших COVID-19 беспокоят частая головная боль, нарушение общей чувствительности, в том числе обоняния, параличи различной тяжести
На Воробьевых горах ради горнолыжных склонов вырубят сотни деревьев
вырубка деревьев
На Воробьевых горах ради горнолыжных склонов вырубят сотни деревьев
В Москве на Воробьевых горах по решению мэрии было вырублено несколько сотен деревьев. Разрешение на вырубку зеленых насаждений 10 марта выдал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
Был реабилитационный центр, а стал элитный ЖК
застройка москвы
Был реабилитационный центр, а стал элитный ЖК
Элитный жилой комплекс в Москве рядом со станцией метро «Третьяковская», против которого выступают местные жители, строит компания «Экран», связанная с кремлевскими пропагандистами
Общество
Роскомнадзор предложил запрашивать у пользователей соцсетей и мессенджеров паспортные данные
Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому новые пользователи социальных сетей и мессенджеров при регистрации должны будут указывать паспортные данные
Казаться, а не быть
Крым
Казаться, а не быть
Власти Крыма сообщили о визите официальной делегации из Китая. Гостями оказались торговцы с московских рынков. По данным «Медузы», в состав делегации вошли китайские торговцы, которые давно работают в России и имеют свои точки на столичных оптовых рынках «Москва» и «Садовод»
В ООН заявили об угрозе «катастрофического» голода в 20 странах мира
продовольствие
В ООН заявили об угрозе «катастрофического» голода в 20 странах мира
Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (FAO) совместно с Всемирной продовольственной программой (WFP) опубликовали доклад, в котором говорится об угрозе голода в некоторых странах
«Я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес»
борис шпигель
«Я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес»
Основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, арестованный за дачу взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что именно он является главным фигурантом дела, а не чиновник
Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
пенсия
Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу еще в 2016 году. Некоторые депутаты предлагали повысить пенсии хотя бы работающим пенсионерам с низкой зарплатой
Центробанк будет собирать у населения мелочь с помощью специальных автоматов
деньги
Центробанк будет собирать у населения мелочь с помощью специальных автоматов
Центробанк решил начать сбор мелочи у населения с помощью специальных автоматов. Эксперимент в 2022 году будет проводиться в одном из регионов с «низкой долей возврата монеты из обращения»
Соратники Алексея Навального сообщили об ухудшении его здоровья в колонии
Алексей Навальный
Соратники Алексея Навального сообщили об ухудшении его здоровья в колонии
Здоровье Алексея Навального после этапирования в покровскую исправительную колонию значительно ухудшилось, а сотрудники администрации отказываются пускать к нему адвокатов
В российских школах появится курс «семьеведения» для учащихся старших классов
школа
В российских школах появится курс «семьеведения» для учащихся старших классов
Глава ведомства Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил, что курс «семьеведения» можно сравнить с курсом воспитания, на введении которого якобы настаивали родители школьников
Российские туристы с 1 апреля смогут посещать курорты Кипра
туризм
Российские туристы с 1 апреля смогут посещать курорты Кипра
В комитете по туризму Кипра сообщили, что при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию иностранцев после въезда освободят от обязанности соблюдать карантин