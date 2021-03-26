«Единая Россия» придумала стратегию борьбы с «Умным голосованием» Алексея Навального
«Создание зеркального сайта „Умного голосования“, выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в „цирк“, радикализация и маргинализация их требований», - говорится в предвыборной стратегии московских единороссов.
«Единая Россия», электоральный рейтинг которой продолжает падать, намерена бороться с проектом Алексея Навального и его команды «Умное голосование».
«Медуза» со ссылкой на стратегию московского отделения партии власти сообщает, что «ЕР» намерена создать обманные сайты и ботов «Умный голос» в расчете не невнимательных избирателей. Также партия власти планирует провоцировать раскол в оппозиционных партиях, устраивать «межпартийные конфликты» и превращать «мероприятия оппозиции в цирк».
«Создание зеркального сайта „Умного голосования“, выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в „цирк“, радикализация и маргинализация их требований», - говорится в предвыборной стратегии московских единороссов.
Специально для «подневольных» сотрудников бюджетных организаций, который регулярно принуждают к участию в голосованиях и различных провластных акциях, будет создан проект «Полный вперед». Цель этого проекта – контроль за их явкой на выборах в Госдуму.
В «Единой России» рассчитывают, что все перечисленные меры помогут им набрать на сентябрьских выборах не менее 40% голосов столичных избирателей при явке не менее 35%.