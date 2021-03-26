Российские туркомпании задолжали клиентам 16 млрд рублей из-за пандемии COVID-19
Треть туристических агентств прекратят работу из-за кризиса на рынке, вызванного закрытием границ и карантинными ограничениями. Остальные компании в спящем режиме
Российские туристические компании из-за пандемии коронавируса и закрытия границ задолжали своим клиентам около 16 млрд рублей. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что изначально долг составлял 48 млрд рублей, но за год его удалось существенно сократить.
«Осталась одна треть, две трети были реализованы либо в возврате средств за поездки. Некоторые квартиры продавали, но рассчитались с клиентом. Кто-то оправлял туристов по другим направлениям», - рассказал вице-президент РСТ, сова которого приводит Znak.com.
Юрий Барзыкин также заявил, что треть туристических агентств прекратят работу из-за кризиса на рынке, вызванного закрытием границ и карантинными ограничениями. Остальные компании в спящем режиме и не без помощи государственного поддержки будут ждать восстановления рынка.
Отметим, что власти дали туркомпаниям чуть больше одного года, чтобы они закрыли долги перед туристами из-за сорвавшихся поездок. При этом авиакомпаниям разрешили переносить обязательства на срок до трех лет.