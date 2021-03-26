26 марта 2021, 12:38
Красноярское отделение «Единой России» провело мероприятие под сербским флагом вместо российского
Красноярское отделение «Единой России» при организации пресс-конференции на тему внутрипартийного праймериз перепутало российский флаг с сербским. На столах участников мероприятия стояли перевернутые триколоры, однако никто не заметил подвоха
Фото: prmira.ru
Красноярское отделение «Единой России» при организации пресс-конференции на тему внутрипартийного праймериз перепутало российский флаг с сербским. На столах участников мероприятия стояли перевернутые триколоры, однако никто не заметил подвоха.
Агентство «Запад 24» сообщает, что пресс-конференция состоялась 24 марта, а извинения представители «Единой России» принесли только 26 марта.
В красноярском отделении партии сообщили, что ошибку с флагами допустили технические работники, но со свое стороны пообещали тщательней следить за организацией своих мероприятий.