26 марта 2021, 11:58
Торговым сетям могут запретить продавать алкоголь и сигареты гражданам с детьми
Уполномоченный по правам детей в республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить супермаркетам и магазинам продавать алкогольную и табачную продукцию покупателям, которые пришли с детьми
Фото: lomolenobl.ru
Уполномоченный по правам детей в республике Татарстан Ирина Волынец предложила запретить супермаркетам и магазинам продавать алкогольную и табачную продукцию покупателям, которые пришли с детьми. Соответствующее предложение омбудсмен направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
Ирина Волынец считает, что покупка спиртного и сигарет в присутствии детей провоцирует ранний интерес у детей к данной продукции, который в дальнейшем может перерасти в пристрастие к вредным привычкам, сообщает RT.
В Минпромторге на предложение Ирины Волынец пока не отреагировали. Представители торговых сетей запрет на продажу алкоголя и сигарет взрослым гражданам с детьми не прокомментировали.