В Ростове-на-Дону задержали экстремистов, которые готовили акции вандализма в органах власти
Сотрудники ФСБ России задержали в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, которых подозревают в подготовке акций вандализма в зданиях, занимаемых органами государственной власти
Сотрудники ФСБ России задержали в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы, которых подозревают в подготовке акций вандализма в зданиях, занимаемых органами государственной власти.
Центр общественных связей ФСБ сообщает, что как минимум трое членов экстремистской группы занимались изготовлением зажигательных устройств по инструкциям, которые они получали из Польши.
Предполагаемый организатор группы на допросе заявил силовикам, что их радикальные взгляды сформировались «под влиянием одного из польских Telegram-каналов». Какого именно канала, не уточняется.
По данным ТАСС, задержанные причастны к нанесению на фасады зданий в Ростове антигосударственных призывов и лозунгов. В отношении экстремистской группы возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм по мотивам политической ненависти».