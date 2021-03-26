Владельцы севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза извинились за перекрытие движения
Руководство японской компании Shoei Kisen, которая является собственником судна, севшего на мель в Суэцком канале, принесло извинения за «причиненное серьезное беспокойство»
Руководство японской компании Shoei Kisen, которая является собственником судна, севшего на мель в Суэцком канале, принесло извинения за «причиненное серьезное беспокойство».
«Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые планируют отправиться в плавание, и судам, которые находились в Суэцком канале в момент аварии», - говорится в заявлении компании.
Напомним, что гигантское судно Ever Given компании Evergreen село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Контейнеровоз отклонился от курса из-за сильного ветра, сел на мель и перекрыл проезд по каналу.
В результате инцидента на Суэцком канале возник коллапс, из-за чего остальные суда не могут перевозить нефть и газ. Сейчас в «пробке» на канале стоят более 100 судов, среди которых есть российские нефтяные танкеры.
Эксперты Bloomberg оценили ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала в 9,6 млрд долларов в день.
В настоящее время на Суэцком канале ведутся работы по углублению дна вокруг севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Работы проводятся с помощью земснарядов, элеваторов и гигантских буксиров.