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26 марта 2021, 10:35

Президент Франции обвинил Россию и Китай в развязывании новой мировой войны из-за вакцин против COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о разворачивании мировой войны нового типа. Суть этой войны состоит в завоевании влияния с помощью вакцин против коронавируса

Президент Франции обвинил Россию и Китай в развязывании новой мировой войны из-за вакцин против COVID-19
Фото: news.bigmir.net

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о разворачивании мировой войны нового типа. Суть этой войны состоит в завоевании влияния с помощью вакцин против коронавируса.

Эмманюэль Макрон в беседе с изданием Figaro отметил, что сейчас Запад столкнулся с действиями России и Китая, «которые стремятся через поставки вакцин получить влияние». В этой связи он призвал европейские страны быть самостоятельными в вопросе разработки вакцин от тех или иных болезней.

«Мы работаем над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения, которые будут противостоять новым штаммам COVID-19», - добавил французский президент.

Напомним, что ранее в Евросоюзе заявляли, что у них нет необходимости в покупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V», однако на днях Германия попросила ЕС начать закупки этого препарата. Официальный Берлин заявил, что если «Спутник V» не будет заказывать ЕС, то Германия сделает это самостоятельно.

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