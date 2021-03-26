В Москве сотрудника полиции задержали за кражу 25 млн рублей из вещдоков
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району по подозрению в краже 25 млн рублей. Эти деньги являются вещественными доказательствами по одному из уголовных дел
Фото: news.rambler.ru
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району по подозрению в краже 25 млн рублей. Эти деньги являются вещественными доказательствами по одному из уголовных дел.
В Следственном комитете рассказали, что полицейский в феврале 2021 года похитил 25 млн рублей, изъятых в рамках уголовного дела. Похищенные средства силовик хранил в своем сейфе.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что задержанный полицейский пока не был уволен со службы. Однако в случае установления вины следователя отправят в отставку, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.