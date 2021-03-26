26 марта 2021, 07:47
На парижском аукционе картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмарте» продали за 13 млн евро
Представитель аукционного дома Sotheby's уточнил, что картина была продана за 13 091 250 евро при первоначальной оценочной стоимости в 5-8 млн евро. Имя покупателя не раскрывается
Фото: m.sputnik.by
На парижском аукционе картину импрессиониста Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» продали неизвестному покупателю за 13 млн евро.
Представитель аукционного дома Sotheby's уточнил, что картина была продана за 13 091 250 евро при первоначальной оценочной стоимости в 5-8 млн евро. Имя покупателя не раскрывается.
Картину «Уличная сцена на Монмартре» Винсент Ван Гог написал в 1887 году, а до 1920 года она находилась в частной коллекции. Публика впервые увидела это полотно только на аукционе.