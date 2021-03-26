26 марта 2021, 07:36
В Калининградской области во время планового полета разбился вертолет МЧС
В МЧС России сообщили, что во время тренировочного полета с экипажем пропала связь, после чего поступили данные о крушении вертолета в акватории Куршского залива примерно в пяти километрах от Полесска
Фото: helicopter.su
В Калининградской области поздно вечером 25 марта потерпел крушение вертолет МЧС Ка-32. Воздушное судно выполняло плановый учебный полет.
Вертолет потерпел крушение по технической причине и упал в акваторию Куршского залива. На борту находилось три человека. Один из них погиб, сообщает ТАСС.
В МЧС России сообщили, что во время тренировочного полета с экипажем пропала связь, после чего поступили данные о крушении вертолета в акватории Куршского залива примерно в пяти километрах от Полесска.
По факту происшествия проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки пилотирования или технической неисправности.