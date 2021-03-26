СКР отказался возбуждать дело против омоновцев, которые сломали три ребра участнику протестной акции
Следственный комитет по Рязанской области отказался возбуждать уголовное дело против бойцов ОМОНа, которые во время протестного митинга 31 января в поддержку Алексея Навального избили местного жителя Алексея Борисова
Следственный комитет по Рязанской области отказался возбуждать уголовное дело против бойцов ОМОНа, которые во время протестного митинга 31 января в поддержку Алексея Навального избили местного жителя Алексея Борисова. Силовики сломали ему три ребра и повредили легкое.
Участник протестной акции сообщил, что сотрудники полиции избили его в автозаке, и потребовал привлечь их к ответственности.
В Следственном комитете заявили, что действия силовиков были «правомерными», «вежливыми и корректными», а выявленные у потерпевшего травмы «могли быть получены в иных обстоятельствах», сообщает «Дождь».
Более того, пострадавшего суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за участие в несогласованной акции.
Алексей Борисов и его адвокат намерены пожаловаться на действия СКР в прокуратуру.