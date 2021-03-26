По делу о гибели подростка в лыжном походе в Мурманской области арестовали руководителя тургруппы
Суд арестовал на месяц руководителя детской туристической группы, которая попала под снежную лавину в Хибинах Мурманской области. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка
Суд арестовал на месяц руководителя детской туристической группы, которая попала под снежную лавину в Хибинах Мурманской области. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка. В результате происшествия погибла 13-летняя девочка.
Согласно материалам следствия, во время лыжного похода в труднодоступную местность Мурманской области обвиняемый не учел сложность маршрута для несовершеннолетних и состояние снежного покрова, а также допустил нарушения при прохождении маршрута. Это повлекло гибель 13-летнего подростка в результате схода снежной лавины.
Девочку нашли под полутораметровым сугробом в тяжелом состоянии. Позже она скончалась.
В лыжном походе участвовала туристическая группа из 13 подростков и трех взрослых, которую сформировала молодежная организация СКИФ из Петербурга.