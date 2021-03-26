В Петербурге против профессора возбудили уголовное дело за отрицание Холокоста
Во время семинара для педагогов с целью их подготовки к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов-освободителей концлагеря Аушвица один из лекторов утвердительно заявил, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против профессора Владимира Матвеева из Санкт-Петербурга за отрицание Холокоста.
По версии следствия, в январе 2021 года во время обучающего семинара для педагогов с целью их подготовки к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов-освободителей концлагеря Аушвица один из лекторов утвердительно заявил, что массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны не было. Этим лектором был Владимир Матвеев. Профессор заявил, что Холокост является «мифом» и «выдумкой».
«Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было <…>, а этот газ использовался для дезинфекции. <…> Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 млн жертв. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было», - заявил во время семинара Матвеев.
В отношении профессора из Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».
Также сообщается, что после инцидента профессора Владимира Матвеева уволили из Санкт-Петербургского государственного университета.