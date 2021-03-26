Глава СПЧ осудил сотрудников ФСИН за отказ в предоставлении медпомощи Алексею Навальному
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев осудил действия сотрудников покровской исправительной колонии №5, которые отказывают оппозиционеру Алексею Навальному в получении медицинской помощи
Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев осудил действия сотрудников покровской исправительной колонии №5, которые отказывают оппозиционеру Алексею Навальному в получении медицинской помощи. Ранее адвокаты политика сообщили, что состояние его здоровья ухудшилось, и он испытывает сильные боли в спине и ноге.
беседе с «Открытыми медиа» Валерий Фадеев назвал недопустимым отказ в предоставлении медицинской помощи заключенным.
Председатель профильной комиссии СПЧ и член московской Общественной наблюдательной комиссии Андрей Бабушкин заявил, что лично займется вопросом об отказе Алексею Навальному в необходимом лечении.
Ранее защита оппозиционера сообщила, что его беспокоят сильные боли в спине, а на одну ногу он даже не может опираться из-за сильных болей. Сотрудники колонии выдали Навальному две таблетки обезболивающего, но пустить врача к нему отказались.
Политик подал два заявления на имя директора ФСИН и генерального прокурора. В одном письме оппозиционер жалуется на плохое физическое состояние, отказы в медицинской помощи и допуске врача. При этом пресс-служба ФСИН заявила, что состояние Навального «удовлетворительное».