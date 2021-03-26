Мундепа Юлию Галямину лишили полномочий из-за приговора по «дадинской статье»
Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа Москвы досрочно лишил полномочий независимого депутата Юлию Галямину. Такое решение ее коллеги приняли из-за вступившего в силу приговора по «дадинской статье»
Совет муниципальных депутатов Тимирязевского округа Москвы досрочно лишил полномочий независимого депутата Юлию Галямину. Такое решение ее коллеги приняли из-за вступившего в силу приговора по «дадинской статье» (неоднократное нарушение порядка проведения митингов).
Муниципальный депутат Сергей Довгаль рассказал «МБХ медиа», что за лишение Юлии Галяминой полномочий проголосовали восемь человек. Четыре человека высказались против, один – воздержался.
Примечательно, что голосование по делу Юлии Галяминой прошло без ее участия. Представителей СМИ на заседание не пустили.
Напомним, что в конце прошлого года Тверской райсуд Москвы приговорил Юлию Галямину к 2 годам условно по «дадинской статье». При этом сторона обвинения просила для нее три года колонии общего режима. Защита мундепа подала апелляцию, однако в марте Мосгорсуд оставил приговор первой инстанции без изменения.