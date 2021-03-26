26 марта 2021, 02:08
Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о возобновлении с 1 апреля авиационного сообщения с шестью иностранными государствами - Германия, Венесуэла, Сирия, Шри-Ланка, Узбекистан и Таджикистан
Фото: yaplakal.com
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о возобновлении с 1 апреля авиационного сообщения с шестью иностранными государствами. В этот список вошли Германия, Венесуэла, Сирия, Шри-Ланка, Узбекистан и Таджикистан.
Что касается авиасообщения с Германией, то перевозчики будут выполнять рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Берлин и Франкфурт-на-Майне по пять и три раза в неделю соответственно.
Самолеты из Москвы в венесуэльскую столицу Каракас будут летать два раза в неделю, а в Дамаск (Сирия) – один раз в неделю.
Рейсы Душанбе, Ташкент и Коломбо будут выполняться из Москвы только о одному разу в неделю.