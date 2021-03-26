Переболевшие коронавирусом россияне массово жалуются на неврологические нарушения
Среди неврологических проявлений переболевших COVID-19 беспокоят частая головная боль, нарушение общей чувствительности, в том числе обоняния, параличи различной тяжести
Почти 99% россиян, которые переболели коронавирусом, жалуются врачам на неврологические нарушения, тревогу и депрессивные расстройства.
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской реабилитации Галина Иванова рассказала, что среди неврологических проявлений переболевших COVID-19 беспокоят частая головная боль, нарушение общей чувствительности, в том числе обоняния, параличи различной тяжести.
Также пациенты после коронавируса часто жалуются на тревожность и депрессию, а также на проблемы с питанием и метаболизмом.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус влияет на психическое здоровье людей, но связано это не с изменениями в работе мозга, а с воздействием локдауна, а также с повышенной тревогой и стрессом. В связи с этим ВОЗ после начала второй волны коронавируса рекомендовал властям отказаться от повторного введения жесткого карантина.
В свою очередь ученые университета в Сан-Диего (США) выяснили, что коронавирус может привести к когнитивным расстройствам и потенциально вызывать заболевания психики у детей, которые родились у переболевших COVID-19 женщин. Медики отметили, что такие дети в будущем даже могут получить диагноз «шизофрения».