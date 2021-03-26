Адвокаты и жена Алексея Навального заявили об отказе в медицинской помощи политику
Адвокаты Алексея Навального после посещения покровской колонии подтвердили информацию о резком ухудшении здоровья политика. По словам защитников, сейчас он находится в «крайне неблагополучном состоянии»
Адвокаты Алексея Навального после посещения покровской колонии подтвердили информацию о резком ухудшении здоровья политика. По словам защитников, сейчас он находится в «крайне неблагополучном состоянии».
Адвокат Ольга Михайлова сообщила «Дождю», что Алексей Навальный испытывает сильные боли в спине и правой ноге. «Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле», - добавила защитница.
Другой его адвокат Вадим Кобзев добавил, что в покровской колонии политика «не просто не лечат, а идет сознательная стратегия на подрыв его здоровья». Администрация колонии игнорирует его жалобы на плохое здоровье и отказывает в медицинской помощи. Приглашенного врача к оппозиционеру не пускают и не разрешают передавать ему лекарства.
Ситуация осложняется тем, что из-за статуса «склонен к побегу» Навального за ночь будят по восемь раз и снимают на камеру.
Супруга политика Юлия Навальная в своем Instagram написала, что проблемы со спиной у него начались еще месяц назад, а после этапирования в колонию ситуация ухудшилась. Сотрудники ИК-5 не пускают к Навальному врача и даже отобрали у него инструкцию с упражнениями для облегчения болей в спине.
«Возможно, Алексею потребуется серьезное лечение. Уже имея опыт взаимодействия с врачами в омской больнице, очевидно, что на докторов, которых ему подсунет ФСИН (напомню еще раз: эти люди специально прячут упражнения на бумажке), мы положиться не можем. Я требую дать Алексею возможность лечиться у тех врачей, которым он доверяет», - заявила супруга оппозиционера.
Юлия Навальная также потребовала немедленного освобождения своего супруга.