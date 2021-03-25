В отношении бывшего подмосковного чиновника была организована провокация
Сегодня стало известно о том, что экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в изоляторе Твери, уведомил начальство учреждения о начале голодовки
Сегодня стало известно о том, что экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, находящийся в изоляторе Твери, уведомил начальство учреждения о начале голодовки «...из-за репрессий со стороны руководства ФКУ СИЗО-1 УФСИН России...».
Напомним, ранее, после его жалоб на пыточные условия содержания - холод в камере (+14 градусов), отсутствие полноценного освещения, круглосуточно громко работающее радио, запрет на возможность сидеть на кровати днем, пытки сокамерников электрошокером и пр., он был направлен в карцер - штрафной изолятор (ШИЗО).
24 марта Шестуна посетили прокуроры Велим и Жильцов, которые пришли опросить его в рамках поданных жалоб. Шестун повторил свои претензии. Вчера же у него побывала Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, которой он также рассказал о грубом нарушении прав заключенных в СИЗО-1.
Не прошло и суток после этого визита, как руководство тверского СИЗО-1 предприняло очередную провокацию в отношении Шестуна. В камеру, где сидит бывший глава подмосковного района, был помещен молодой человек, который сразу же обозначил свой статус «обиженного».
«Обычно во всех изоляторах и колониях, во избежании конфликтов, таких заключенных селят в отдельных камерах. Уверен, что данный инцидент является очередной попыткой давления на меня со стороны руководства СИЗО-1, - заявил Шестун через своего адвоката, которая посетила его сегодня утром. - Он счел действия начальства изолятора недопустимыми и по этой причине объявил о начале голодовки».
Надо отметить, что это будет не первая голодовка Шестуна в изоляции. Ранее он уже трижды отказывался от пищи. Одна из его акций протеста, шедшая в СИЗО «Матросская тишина» длилась 223 дня (!) и закончилась грандиозным скандалом, связанным с фактом насильственного кормления о которым рассказали ведущие российские и зарубежные СМИ.
Константин Котов, российский оппозиционный гражданский активист, комментируя произошедшее, заявил: «Это удар ниже пояса, подлый прием. Официально ни о каких «обиженных» в законодательстве не прописано, но на практике это есть и какое отношение к таким людям в колониях и СИЗО всем известно. Расцениваю происходящее, как давление на Шестуна. Причем руководство СИЗО это делает чужими руками. Когда я находился в ИК-2 города Покров, меня так же провоцировали, но благодаря огласке творящегося во владимирской колонии беспредела, руководство прекратило это делать».
По имеющейся информации, руководство тверского следственного изолятора «...в связи с объявленной голодовкой Шестуна намерено отправить его обратно в карцер».