Эксперт «Голоса» сообщил об угрозах своей семье из-за статьи о председателе избиркома ЯНАО
Эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг сообщил в Facebook об угрозах в адрес своей семьи. Он рассказал, что неизвестный по телефону угрожал его жене и требовал удалить статью про председателя избиркома Ямало-Ненецкого АО
Эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг сообщил в Facebook об угрозах в адрес своей семьи. Он рассказал, что неизвестный по телефону угрожал его жене и требовал удалить статью про председателя избиркома Ямало-Ненецкого АО Андрея Гиберта.
Судя по всему, речь идет о публикации с заголовком «Зарплата главы избиркома Ямала больше, чем у губернатора».
Звонок с угрозами поступил с телефонного номера +79854676551. Неизвестный мужчина требовал, чтобы Вайсенберг удалил статью про Гиберта и принес публичные извинения за эту публикацию. «Иначе мой сын упадет с самоката. Как раз сегодня Миша поехал на самокате в детский сад. Алиса (супруга) сейчас звонит в полицию, чтобы подать заявление об угрозах», - сообщил сотрудник «Голоса».
Сейчас по указанному Василием Вайсенбергом номеру никто не отвечает.
Член избиркома ЯНАО связала заявление сотрудника «Голоса» с тем, что сейчас как раз идет формирование состава избирательной комиссии округа, а Андрею Гиберту было предложено остаться на должности председателя.
«Каждые пять лет это происходит: мутят воду, поднимают что есть и чего нет и оставляют такие комментарии», - заявила коллега г-на Гиберта.