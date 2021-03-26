Мэрия Москвы разрешила вырубить сотни деревьев на Воробьевых горах ради горнолыжных склонов
В Москве на Воробьевых горах по решению мэрии было вырублено несколько сотен деревьев. Разрешение на вырубку зеленых насаждений 10 марта выдал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города
В Москве на Воробьевых горах по решению мэрии было вырублено несколько сотен деревьев. Разрешение на вырубку зеленых насаждений 10 марта выдал Департамент природопользования и охраны окружающей среды города.
По данным «Открытых медиа», деревья в районе Воробьевых гор вырубают для освобождения земли под постройку горнолыжных трасс. В «порубочном билете» указывается, что с целью борьбы с оползневыми процессами на будущем склоне должны быть вырублены 350 деревьев и 900 кустарников. Позже чиновники распорядились вырубить еще 83 сухостойных и «аварийных» деревьев на склоне.
Вырубка производится непосредственно под знаменитой смотровой площадкой на Воробьевых горах от вершины склона и почти до самой реки.
Примечательно, что в перечётной ведомости деревьев и кустарников Департамента природопользования за 2020 год указывалось, что эти деревья находятся в удовлетворительном состоянии.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Воробьевых годах построят три горнолыжные трассы длиной 170, 150 и 130 метров, трамплин для сноуборда Big Air, экстрим-парк и бугельный подъемник. Там же начнет работать школа лыжных видов спорта.