Связанная с друзьями президента фирма построит около «дворца Путина» глубоководную систему канализации
Компания «Лазурная Ягода», которой принадлежат СПА-комплекс и виноградники около «дворца Путина» под Геленджиком, планирует построить дорогостоящую систему канализации в селе Прасковеевка (ближайший к резиденции поселок)
Компания «Лазурная Ягода», которой принадлежат СПА-комплекс и виноградники около «дворца Путина» под Геленджиком, планирует построить дорогостоящую систему канализации в селе Прасковеевка (ближайший к резиденции поселок). Эта фирма, по данным СМИ, связана с друзьями президента Геннадием Тимченко и Владимиром Колбиным.
О строительстве канализационной системы в Прасковеевке стало известно из анонса общественных слушаний. В соответствующем объявлении говорится, что компания «Лазурная ягода» построит в селе «канализационный коллектор с глубоководным выпуском». Экологическую экспертизу проекта проводила фирма «Экомт», сообщают «Открытые медиа».
Канализационный коллектор с глубоководным выпуском является частью системы очистных сооружений, когда очищенная вода сбрасывается на большой глубине далеко в море, что позволяет избежать скопления нечистот в прибрежной зоне. Сброс канализационных вод регулярно происходит как в Геленджике, так и в других городах Черного моря.
Местные жители ждали новых очистных сооружений несколько десятков лет, но окончательно решение о строительстве канализационного коллектора было принято городскими властями только в 2020 году. Принятие этого решения совпало с появлением вокруг «дворца Путина» особняков российской элиты.
Ранее жители Прасковеевки уже сообщали журналистам, что благодаря соседству с «дворцом Путина» у них в поселке появился газ и нормальная дорога. Теперь они могут рассчитывать еще и на глубоководную систему канализации.