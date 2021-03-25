ОКР предложил использовать на Олимпиаде в Токио вместо гимна России музыку Чайковского
Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение заменить на награждении «запрещенный» гимн России музыкой Чайковского
Олимпийский комитет России (ОКР) предложил использовать на летних Олимпийских играх в Токио вместо гимна страны фрагмент из концерта Петра Чайковского. Ранее российские спортивные функционеры уже предлагали включать на награждении своих атлетов «Катюшу», но получили отказ.
Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение заменить на награждении «запрещенный» гимн России музыкой Чайковского.
«Чайковский является русским композитором, имеет прямую ассоциацию с нашей родиной, но его творчество является частью всемирного музыкального наследия. Поэтому это компромисс для всех сторон», - отметил г-н Поздняков, слова которого приводит ТАСС.
В МОК пока на письмо ОКР не ответили.
Напомним, что в связи с дисквалификацией России из-за нарушения допинговых правил российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Во время награждения россиян, получивших золотые медали, звучит олимпийский гимн.
Российская сторона накануне Олимпиады в Токио предложила награждать своих спортсменов под военную песню «Катюша», однако МОК и Спортивный арбитражный суд ответили на это отказом.