25 марта 2021, 16:05
В Волгограде несколько детей заболели неизвестной медикам болезнью
Детям поставили предварительный диагноз - вирусная инфекция неясной этиологии. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы установить точный диагноз. Заболевшие – дети в возрасте от 3 до 11 лет
Фото: YouTube
В Волгоградской области несколько детей были госпитализированы с неизвестной вирусной инфекцией.
Так, шесть случаев заражения неизвестной болезнью зафиксированы в селе Сидоры. Местные чиновники сообщили РИА Новости, что детям поставили предварительный диагноз - вирусная инфекция неясной этиологии. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы установить точный диагноз. Заболевшие – дети в возрасте от 3 до 11 лет.
Также сообщается о вспышке инфекционного заболевания в одном из детских садов Волгограда. Там заразились шестеро детей и двое воспитателей.
Роспотребнадзор начал по данному факту санитарно-эпидемиологическое расследование.