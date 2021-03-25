25 марта 2021, 15:47
В Мавритании американец захватил пассажирский самолет и потребовал выкуп
В Мавритании неизвестный мужчина захватил пассажирский самолет авиакомпании Mauritanian Airlines, который стоял в аэропорту города Нуакшот. Пассажиров в воздушном судне в момент происшествия не было
Фото: osnmedia.ru
В Мавритании неизвестный мужчина захватил пассажирский самолет авиакомпании Mauritanian Airlines, который стоял в аэропорту города Нуакшот. Пассажиров в воздушном судне в момент происшествия не было.
Злоумышленник потребовал выкуп и пригрозил взорвать лайнер, если сотрудники правоохранительных органов будут его штурмовать, сообщает телеканал Al-Arabiya TV.
Мавританские информагентства сообщают, что захватчик общается с представителями власти на английском языке и заявил, что является американцем.
Спустя некоторое время стало известно, что захватчика задержали. Он действительно оказался гражданином США, сообщает РИА Новости.
Другие подробности происшествия в аэропорту Нуакшота пока не сообщаются.