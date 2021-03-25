Меню
В мире
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
25 марта 2021, 15:47

В Мавритании американец захватил пассажирский самолет и потребовал выкуп

В Мавритании неизвестный мужчина захватил пассажирский самолет авиакомпании Mauritanian Airlines, который стоял в аэропорту города Нуакшот. Пассажиров в воздушном судне в момент происшествия не было

В Мавритании американец захватил пассажирский самолет и потребовал выкуп
Фото: osnmedia.ru

В Мавритании неизвестный мужчина захватил пассажирский самолет авиакомпании Mauritanian Airlines, который стоял в аэропорту города Нуакшот. Пассажиров в воздушном судне в момент происшествия не было.

Злоумышленник потребовал выкуп и пригрозил взорвать лайнер, если сотрудники правоохранительных органов будут его штурмовать, сообщает телеканал Al-Arabiya TV.

Мавританские информагентства сообщают, что захватчик общается с представителями власти на английском языке и заявил, что является американцем.

Спустя некоторое время стало известно, что захватчика задержали. Он действительно оказался гражданином США, сообщает РИА Новости.

Другие подробности происшествия в аэропорту Нуакшота пока не сообщаются.

Материалы по теме
В аэропорту Ханты-Мансийска задержали пассажира, пытавшегося захватить самолет
Владимир Путин сообщил о едва не сбитом самолете накануне открытия Олимпиады в Сочи
В захвате ливийского самолета подозревают сторонника Муаммара Каддафи
Сейчас на главной
Был реабилитационный центр, а стал элитный ЖК
застройка москвы
Был реабилитационный центр, а стал элитный ЖК
Элитный жилой комплекс в Москве рядом со станцией метро «Третьяковская», против которого выступают местные жители, строит компания «Экран», связанная с кремлевскими пропагандистами
Общество
Роскомнадзор предложил запрашивать у пользователей соцсетей и мессенджеров паспортные данные
Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому новые пользователи социальных сетей и мессенджеров при регистрации должны будут указывать паспортные данные
Казаться, а не быть
Крым
Казаться, а не быть
Власти Крыма сообщили о визите официальной делегации из Китая. Гостями оказались торговцы с московских рынков. По данным «Медузы», в состав делегации вошли китайские торговцы, которые давно работают в России и имеют свои точки на столичных оптовых рынках «Москва» и «Садовод»
В ООН заявили об угрозе «катастрофического» голода в 20 странах мира
продовольствие
В ООН заявили об угрозе «катастрофического» голода в 20 странах мира
Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (FAO) совместно с Всемирной продовольственной программой (WFP) опубликовали доклад, в котором говорится об угрозе голода в некоторых странах
«Я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес»
борис шпигель
«Я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес»
Основатель группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, арестованный за дачу взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, заявил, что именно он является главным фигурантом дела, а не чиновник
Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
пенсия
Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам вступил в силу еще в 2016 году. Некоторые депутаты предлагали повысить пенсии хотя бы работающим пенсионерам с низкой зарплатой
Центробанк будет собирать у населения мелочь с помощью специальных автоматов
деньги
Центробанк будет собирать у населения мелочь с помощью специальных автоматов
Центробанк решил начать сбор мелочи у населения с помощью специальных автоматов. Эксперимент в 2022 году будет проводиться в одном из регионов с «низкой долей возврата монеты из обращения»
Соратники Алексея Навального сообщили об ухудшении его здоровья в колонии
Алексей Навальный
Соратники Алексея Навального сообщили об ухудшении его здоровья в колонии
Здоровье Алексея Навального после этапирования в покровскую исправительную колонию значительно ухудшилось, а сотрудники администрации отказываются пускать к нему адвокатов
В российских школах появится курс «семьеведения» для учащихся старших классов
школа
В российских школах появится курс «семьеведения» для учащихся старших классов
Глава ведомства Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей заявил, что курс «семьеведения» можно сравнить с курсом воспитания, на введении которого якобы настаивали родители школьников
Российские туристы с 1 апреля смогут посещать курорты Кипра
туризм
Российские туристы с 1 апреля смогут посещать курорты Кипра
В комитете по туризму Кипра сообщили, что при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию иностранцев после въезда освободят от обязанности соблюдать карантин
Авторская колонка
Слава Тарощина: Один день Ивана Урганта
Пока в Америке один Байден едва не упал с трапа, в России уже слетел с катушек целый отряд отборных пропагандистов. О нездоровье Байдена они говорят так много и вдохновенно, что под угрозой их и без того неустойчивое психическое здоровье
Тарощина Слава
Начни сначала, всё начни с нуля
Владимир Путин
Начни сначала, всё начни с нуля
Парламентарии законодательно оформили принятую летом 2020 года поправку в Конституцию РФ, которая обнуляет прежние президентские сроки Владимира Путина. Напомним, что он уже четыре раза избирался главой государства
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей на полуострове Крым
Крым
Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам владеть землей на полуострове Крым
Внешнеполитическая служба Евросоюза раскритиковала вступивший в силу указ президента России Владимира Путина, который запрещает иностранным гражданам владеть землей в большинстве районов Крыма
Украинский президент ввел санкции против российских СМИ
антироссийские санкции
Украинский президент ввел санкции против российских СМИ
Владимир Зеленский ввел санкции против некоторых российских СМИ. Под санкции попали информагентства ТАСС и МИА «Россия сегодня», порталы «Лента.ру», «Газета.ру» и «Утро.ру», а также агрегатор СМИ2
Проезд в общественном транспорте детям до 16 лет сделают бесплатным
общественный транспорт
Проезд в общественном транспорте детям до 16 лет сделают бесплатным
Заместитель председателя комитета по образованию Госдумы РФ Максим Зайцев сообщил о подготовке законопроекта, который освободит несовершеннолетних россиян от оплаты проезда в общественном транспорте
Страны НАТО внесли Россию в список главных угроз наряду с терроризмом и коронавирусом
НАТО
Страны НАТО внесли Россию в список главных угроз наряду с терроризмом и коронавирусом
В совместном заявлении министров иностранных дел стран-членов НАТО говорится, что «агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности»
Венецианская комиссия выразила сожаление по поводу «обнуления» президентских сроков Владимира Путина
поправки в конституцию
Венецианская комиссия выразила сожаление по поводу «обнуления» президентских сроков Владимира Путина
Европейские эксперты положительно оценили конституционное ограничение полномочий президента двумя сроками и выразила сожаление, что специально для Владимира Путина было сделано исключение
Глава Гидрометцентра предсказал Крыму климат «как в пустыне»
прогноз погоды
Глава Гидрометцентра предсказал Крыму климат «как в пустыне»
Прошлым летом из-за небывалой засухи в Крыму возникли серьезные проблемы с водой. Роман Вильфанд считает, что дефицит осадков в этом регионе является не разовой проблемой, а климатической