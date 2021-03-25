Связанная с кремлевскими пропагандистами компания построит в центре Москвы элитный дом вместо реабилитационного центра
Элитный жилой комплекс в Москве рядом со станцией метро «Третьяковская», против которого выступают местные жители, строит компания «Экран», связанная с кремлевскими пропагандистами
Элитный жилой комплекс в Москве рядом со станцией метро «Третьяковская», против которого выступают местные жители, строит компания «Экран», связанная с кремлевскими пропагандистами. Изначально на участке по адресу Пятницкая улица, владение 16 и Климентовский переулок, владение12, мэрия Москвы планировала построить центр для реабилитации инвалидов. Но в итоге было решено возвести более выгодный жилой комплекс высотой в 7 этажей.
По данным «Открытых медиа», директором «Экрана» является Валерий Гончаров, который также возглавляет «Центр политических стратегий» (ЦПС). Этот центр фигурировал в расследовании Алексея Навального о главном редакторе RT Маргарите Симоньян. По данным оппозиционера, компания «Инвенто», принадлежащая г-же Симоньян, размещает заказные материалы на телеканале «Россия» именно через ЦПС.
С 2013 по 2015 год владельцем «Центра политических стратегий» был первый заместитель гендиректора государственного медиахолдинга ВГТРК Андрей Кондрашов. Он же был пресс-секретарем избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина в 2018 году, а еще известен как автор документальных фильмов «Путин» и «Крым. Путь на Родину». После смены владельца ЦПС продолжила заниматься размещением материалов на федеральном телевидении.
Изначально земля на Пятницкой улице была выделена городом для медико-социальной реабилитации и трудоустройства инвалидов, а права аренды на участок принадлежали центру трудовой и медико-социальной реабилитации инвалидов «Экран». В 2014 году этот центр был выкуплен компанией «Найсленд», которая в свою очередь принадлежит кипрскому офшору «Дорнано Инвестментс Лимитед». После этого стало известно, что на участке будет построен не реабилитационный центр, а элитный жилой дом с подземными этажами.
Источники «Открытых медиа» назвали бенефициаром строительства этого ЖК крупного московского землевладельца Игоря Рубинера. Техническим заказчиком разработки архитектурно-градостроительного решения жилого дома как раз выступает компания «Рига Лето», связанная с этим бизнесменом.
Примечательно, что земельный участок под ЖК находится в охранной зоне Кремля со строгим режимом регулирования застройки. По закону там нельзя строить здания выше трех этажей, однако в 2015 году Градостроительно-земельная комиссия в ходе закрытого заседания согласовала увеличение разрешенной высоты здания до 27 метров (примерно 9 этажей) и новый вид использования земли (под жилую застройку, магазины и общепит).
Муниципальный депутат Марина Уразаева отметила, что чиновники специально «подгоняли» параметры регламента под проект новых владельцев «Экрана». В итоге застройщику было разрешено снести несколько дореволюционных зданий в центре города ради строительства подземной парковки.
Жители Москвы выступают против строительства элитного дома, поскольку он закроет исторические виды и создаст угрозу для соседних зданий. Для спасения исторического облика Ордынки и Пятницкой улицы несколько муниципальных депутатов вместе с жителями запустили общественную кампанию со сбором подписей под петицией за пересмотр проекта застройки.