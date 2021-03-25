В Татарстане дети из поселков на коленях попросили у властей дать им школу
В республике Татарстан прокуратура проводит проверку видеозаписи, на которой дети из поселка Вишневка и Привольное выстроились на снегу в надпись «Школа». Дети при этом стояли на коленях
В республике Татарстан прокуратура проводит проверку видеозаписи, на которой дети из поселка Вишневка и Привольное выстроились на снегу в надпись «Школа». Дети при этом стояли на коленях. Таким образом они решили привлечь внимание главы региона Рустама Минниханова к отсутствию доступной для них школы.
В прокуратуре признали, что в Вишневке и Привольном имеются сложности с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой, но выступили против привлечения детей к участию в подобных акциях, сообщает «КоммерсантЪ».
Глава пресс-службы администрации Татарстана Лилия Галимова в свою очередь оказалась больше обеспокоена здоровьем детей, чем обстоятельствами, которые вынудили школьников в буквальном смысле молить власти о доступном образовании.
«Мне кажется, нужно беречь здоровье детей. Это все-таки, не вариант решения вопроса. Есть абсолютно нормальные принятые деловые возможности решить этот вопрос. Собраться за столом переговоров, обозначить проблему и она начинает решаться», - заявила чиновница, слова которой приводит Znak.com.
Жители Вишневки и Привольного на это отметили, что устали бороться с бюрократией и довольствоваться обещаниями чиновников, которые не исполняются.
По данным издания «Бизнес Онлайн», ближайшая к поселкам школа №42 Советского района находится от них в 7 километрах, однако чтобы туда попасть, приходится делать крюк через Приволжский район, а детей будить в 5:30. В итоге ученики из поселков «спят на уроках», устают и отказываются о посещения дополнительных занятий.