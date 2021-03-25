25 марта 2021, 13:59
Власти Сейшельских островов открыли границы для российских туристов
Власти Сейшельских островов объявили об открытии границ для иностранных туристов, в том числе из России. Накануне на острове был отменен карантин по коронавирусу
Фото: hobstourismnigeria.com
Власти Сейшельских островов объявили об открытии границ для иностранных туристов, в том числе из России. Накануне на острове был отменен карантин по коронавирусу.
Для въезда на Сейшелы туристам необходимо будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.
Напомним, что с 1 апреля российские туристы смогут также посещать республику Кипр без соблюдения карантина, но с предоставлением отрицательного теста на коронавирус.
Еще одной страной, которая открылась для россиян, стала Черногория. Туристам нужно будет предоставить сертификат о вакцинации.